Kvinde taget for vanvidskørsel: Bil beslaglagt

En kvinde viste sig mandag at have fået mere end rigeligt indenbords, da hun blev stoppet af politiet på Landevejen ved Holme-Olstrup.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Politiet fik mandag aften et opkald fra en person, der havde bemærket en bil, som kørte slingrende og ujævnt ad vejen.

En politipatrulje rykkede ud til stedet og fik kontakt til føreren af køretøjet.

Det viste sig, at der var tale om 44-årig kvinde fra Karise, som var godt bedugget.

Da politiet fik hende til at blæse i alkometeret, viste den nemlig en promille over 2.

'Kvinden blev bedt om at puste i alkometeret, og resultatet viste, at der var en temmelig god grund til, at kvinden havde problemer med at holde bilen inden for stregerne på vejen.

Promillen var nemlig så høj, at det falder under betegnelsen vanvidskørsel, og derfor blev kvinden anholdt og sigtet for spirituskørsel,' skriver politiet.

Kvindens bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation, skriver politiet ydermere.

Der var heldigvis ingen, der kom til skade under vanvidskørslen.