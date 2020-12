Kvinde tiltalt for at angive personer i Danmark til Tyrkiet

En 47-årig kvinde har videregivet oplysninger til de tyrkiske myndigheder om, at flere herboende personer var tilknyttet Gülen-bevægelsen.

Det mener Statsadvokaten i København, som har tiltalt kvinden for at have hjulpet eller sat en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden.

Kvinden er tiltalt for i 2016 at have sendt en mail til en central tyrkisk myndighed med navne på flere herboende personer.

Hun oplyste dem også om, at personerne var tilknyttet Gülen-bevægelsen (FETÖ), som af de tyrkiske myndigheder bliver betragtet som en terrororganisation.

Statsadvokaten i København Lise-Lotte Nilas fortæller, at det er strafbart, hvis man angiver borgere til en udenlandsk efterretningstjeneste og derved sætter den til at virke inden for den danske stat.

- Det er derfor anklagemyndighedens opfattelse, at der i den konkrete sag er sket en overtrædelse af den milde spionageparagraf i straffelovens paragraf 108, stk. 1, siger Lise-Lotte Nilas i meddelelsen.

Sagen mod den 47-årige kvinde bliver ført som en domsmandssag af anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Anklagemyndigheden vil kræve hende idømt en fængselsstraf og udvist.

Sagen er en af i alt 12 sager om angivelser eller trusler om angivelser til de tyrkiske myndigheder, som politiet i perioden fra 2016 til 2020 har videregivet til PET.

Anklagemyndigheden har gennemgået otte af sagerne, men i de andre syv er der ikke fundet bevis for overtrædelse af den milde spionageparagraf.

De syv sager involverer fem personer. Københavns Politi undersøger nu, om de har overtrådt andre paragraffer i straffeloven.

De sidste fire sager, som alle er anmeldt i 2019 og 2020, er stadig under efterforskning. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere personer vil blive tiltalt, oplyser anklagemyndigheden.