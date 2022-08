Flere personer var i livsfare, da de blev stukket med kniv på to adresser i Kolding 14. august sidste år.

Nu er en 50-årig kvinde tiltalt for fem drabsforsøg, og anklagemyndigheden går efter anbringelse på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling.

Der er tale om to kvindelige og tre mandlige ofre, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om familiemedlemmer, herunder den 49-årige kvindes forældre, hendes mand og to øvrige ofre.

Ifølge anklageskriftet låste kvinden sig først ind med rette nøgle på en adresse i Kolding 14. august sidste år før klokken 8.10, hvor hun stak det første offer med adskillige knivstik i brystregionen, så der skete skade på hovedpulsåren til armen, de nedre lungelapper, læsion på leveren med siveblødning og læsion på pulsåren i halsen, så offeret kom i livsfare, hvorefter hun ifølge tiltalen stak det andet offer flere gange på overkroppen og i brystregionen, som medførte alvorlige skader på halsblodkar, skjoldbruskkirtlen og en nerve, så offeret kom i livsfare.

Politiet arbejdede længe på de to adresser i det sydlige Kolding. Foto: Anders Brohus

Herefter er hun tiltalt for drabsforsøg på bopælen ved at have forsøgt at dræbe et offer, der lå og sov, med et knivstik i brystet, så vedkommende fik skader på den ene lunge, hvorefter hun i den hensigt at dræbe stak ud efter to andre ofre, hvilket mislykkedes, fordi hun blev overmandet og fastholdt, indtil politiet kom til stedet.

Knivoverfaldene blev begået en lørdag morgen i et rigmandskvarter i det sydlige Kolding - de to adresser ligger et stenkast fra hinanden.

Hun blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter episoden, hvor Ekstra Bladet var til stede.

Tre tilhørere var til stede i retten - en af dem med forbindinger på begge hænder. Da den dengang 49-årige kvinde kom ind i retten, græd både hun og tilhørerne, og inden retsmødet gik i gang, gav de hinanden et langt kram, og den 49-årige sagde: 'jeg elsker jer' og 'undskyld'.

Der blev svaret: 'Det var ikke dig, der gjorde det. Det var ikke dig'.

Hun erkendte sigtelserne i grundlovsforhøret. Kvindens forsvarer ønsker dog ikke forud for retssagen at sige, hvordan hendes klient forholder sig, men sagen kører ikke som en tilståelsessag.

Det er specialanklager Anna Holm Christensen, der møder som anklager i sagen, der starter 29. august. Hun oplyser, at der er berammet halvanden dag til sagen, og at den tiltalte har fravalgt nævninge, så den kører som en domsmandssag.