Kvinde truet med ætsende væske under voldtægt

Blev slået, sparket og trampet inden hun blev voldtaget under trusler med at få ødelagt sit ansigt med salmiakspiritus

En kvinde opgav at gøre modstand, da hun blev brutalt voldtaget i en lejlighed på Frederiksberg, fordi den ene af de to voldtægtsmænd holdt en flaske med salmiakspiritus og truede med at hælde den ætsende væske over hendes ansigt, hvis hun ikke var stille.

Det fremgår af anklageskriftet mod mændene, en 43-årig og en 57-årig, der begge er af udenlandsk herkomst. Den ældste kræves udvist for bestandigt. De nægter sig skyldige.

Voldtægten skete angiveligt under en fest i den 43-åriges lejlighed, hvor der blev drukket og taget stoffer. Det kom frem i grundlovsforhøret i dommervagten dagen efter den formodede voldtægt, der skete 19. januar i år.

Kvinden var åbenbart faldet i søvn, da begge mænd trak hende ned på gulvet i benene og mishandlede hende. Hun blev, ifølge tiltalen, slået, sparket og trampet adskillige gange på kroppen og i hovedet, og der blev taget kvælertag på hende.

Den 57-årige satte sig herefter på hendes mave og slog hende adskillige gange i hovedet og på kroppen med knytnæveslag samtidig med, at den 43-årige trampede hende flere gange på kroppen og i hovedet.

'Gør hvad du vil med hende'

- Gør hvad du vil med hende. Du kunne bare dræbe hende, sagde den 43-årige til medgerningsmanden.

Han rev herefter tøjet af kvinden og voldtog hende oralt og vaginalt, mens han under voldtægten slog hende i hovedet, tog kvælertag og rev noget af hendes hår af, lyder anklagen.

Kvinden kæmpede imod og råbte om hjælp, og det fik den 43-årige til at gribe flasken med salmiakspiritus og truede hende til at være stille, lyder tiltalen.

Mændene er tiltalt for både grov vold, trusler på livet, voldtægt og medvirken til voldtægt. De sidder varetægtsfængslet.

Den 43-årige er tidligere straffet for grov vold. Sagen kommer for Retten på Frederiksberg senere på året.