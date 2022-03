Kvinde udsat for seksuelt overgreb på station

En kvinde i 20'erne er natten til fredag blevet udsat for et seksuelt overgreb på parkeringspladsen ved Allerød Station. Taxachauffør mistænkes

Nordsjællands Politi var talstærkt til stede natten til fredag ved Allerød Station.

For politikredsen modtog klokken 02:23 en anmeldelse fra en kvinde i 20'erne, der var blevet udsat for et seksuelt overgreb på parkeringspladsen ved stationen.

Det oplyser Kasper Guldager, politikommissær i Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi har i nat været til stede på parkeringspladsen ved Allerød Station efter en anmeldelse om et seksuelt overgreb, siger han.

Ligeledes fortæller Kasper Guldager, at politikredsen har arbejdet hen over natten, og der er en mistænkt i sagen.

- Vi har anholdt en mand, men vi efterforsker stadig sagen. Vi ved, at en taxachauffør satte kvinden af.

- Er det også denne taxachauffør, som I har anholdt?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, afslutter Kasper Guldager.

Nordsjællands Politi har i skrivende stund ikke taget stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør.

Ekstra Bladet følger sagen.