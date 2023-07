Kvinde voldtaget og tvangs-tatoveret af sin 'ejer'

En rumænsk prostitueret kvinde blev voldtaget af sin 'ejer', og hun blev tvunget til at få hans navn tatoveret på ryggen, så andre mænd kunne se, at hun tilhørte ham.

Han filmede også den orale voldtægt af kvinden på en ejendom i Veksø og lagde optagelsen ud på en pornoside på nettet.

Sådan lyder blot en del af tiltalen mod en 36-årig rumænsk mand, som politiet anser som hovedmand i et organiseret netværk, der står bag menneskehandel og prostitution med rumænske kvinder i det storkøbenhavnske område.

Foruden den 36-årige er en 28-årig rumænsk kvinde og en 27-årig rumænsk mand tiltalt for menneskehandel og rufferi med i alt 12 kvinder, der blev lokket til Danmark og udnyttet.

De tiltalte nægter sig skyldige.

Kvinderne blev rekrutteret i Rumænien, og efter ankomsten blev de indkvarteret på forskellige adresser, blandt andet i et rækkehus i Hvidovre.

Tvunget til at tage kokain

Her blev de blandt andet, ifølge tiltalen, tvunget til at indtage kokain og truet med pistol. De fik frataget deres identitetspapirer og blev tvunget til at aflevere de penge, de tjente ved prostitution.

De skulle afdrage de penge, som bagmændene havde 'købt' dem for. De blev udsat for vold og boede under 'åbenlyst urimelige, uhumske og nedværdigende forhold'.

Tre andre rumænere er tiltalt i en særskilt sag for rufferi. Kvinderne arbejdede både på bordeller i de pågældende ejendomme og som escortpiger, hvor de tiltalte var chauffører for dem og sørgede for at tage alle de penge, de tjente hos kunderne.

Den 36-årige formodede hovedmand slog flere gange den ene kvinde, som han også udsatte for oral voldtægt, med flad hånd og knyttet næve i ribbenene, og han hev hende i håret.

Tvangs-tatoveringen skete hos en tatovør på Vesterbro, hvor den 36-åriges efternavn blev tatoveret på hendes ryg.

De tiltalte rumænere kræves udvist for bestandigt, hvis de bliver dømt.

International gruppering

'Der er tale om et større organiseret netværk omkring menneskehandel og prostitution, og det er meget voldsomme ting, kvinderne i denne sag er blev udsat for. Det har vi desværre set før – det, der dog adskiller denne sag fra de fleste, er, at vi her har fat i den formodede hovedmand,' siger senioranklager Cecilie Bak.

Sagen har været efterforsket af Københavns Vestegns politi siden juni 2022, og der blev udstedt en international arrestordre på den 36-årige rumæner.

Han blev anholdt af fransk politi, da han blev stoppet i en rutinekontrol 13. december 2022 nær Bayonne. 3. januar i år blev han udleveret til Danmark og varetægtsfængslet.

'Den kriminelle gruppe er mistænkt for også at have været aktiv i flere andre europæiske lande. Derfor har vi været i tæt samarbejde med Europol og spansk politi samt belgisk, rumænsk og fransk politi,' oplyser vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Sagen starter ved Retten i Glostrup senere på året.