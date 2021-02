Kvinde voldtaget under bordelrøveri: Her er dommene

Fem mænd mellem 19 og 30 år er blevet idømt fængselsstraffe på mellem to og seks et halvt år i en sag om et røveri på et bordel, hvor offeret - en 28-årig afrikansk kvinde - samtidig blev udsat for voldtægt af den ene af mændene. Desuden er en sjette mand blevet dømt for i ledtog med den yngste fra bordelrøveriet at have forsøgt at begå hjemmerøveri.

Det står klart, efter at der tirsdag eftermiddag er faldet dom ved et nævningeting ved Retten i Viborg.

19-årige Yasser Wael Yasser blev idømt seks et halvt års fængsel. Han blev desuden kendt skyldig i under røveriet 12. februar sidste år at have ført den 28-årige kvinde ind i et separat lokale. Her truede han kvinden til at udføre oralsex på sig ved at fortælle hende, at han ville få en af de andre til at skyde hende, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.

Yasser blev også dømt for databedrageri efter et indbrud i april sidste år. Her brugte han indbrudsofferets Nem-Id til at overføre penge fra offerets konto.

23-årige Mohamed Musse Mahamed Saney blev idømt tre års fængsel for sin rolle under bordelrøveriet. Han blev også dømt for at have været vidende om, at voldtægten fandt sted, uden at han reagerede.

De øvrige tre dømte i sagen om bordelrøveriet - 20-årige Hozan Daoud, 21-årige Mohammad Abbas Seifaldeen og 30-årige Aras Hasan Al-Hasan - fik hver to års fængsel. Det blev fundet bevist, at de med pistol og kniv truede kvinden til at udlevere godt 13.000 kroner.

Den 19-årige blev også dømt sammen med 20-årige Hamza Wasim Ali for forsøg på hjemmerøveri ved en nat i april sidste år at have taget en pistol med til et boligområde i Viborg, hvor hensigten var at finde et egnet sted at begå hjemmerøveri. Det lykkedes dog ikke de to at udføre planen. Ali blev idømt tre års fængsel.

Alle ankede deres domme til frifindelse bortset fra Ali, som udbad sig betænkningstid. Fire af mændene blev samtidig dømt til udvisning for bestandigt.

