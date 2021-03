Kvindehadende massemorder dømt

En 28-årig mand, som var en del af det såkaldte 'incel'-miljø, er nu kendt skyldig i ti drab og 16 drabsforsøg under et angreb begået i Toronto i 2018

En 28-årig mand kørte 23. april 2018 en lejet varevogn ind i en menneskemængde i byen Toronto i Canada, hvorved han dræbte ti personer og sårede yderligere 16.

Det er han onsdag blevet kendt skyldig i, skriver flere internationale medier, heriblandt canadiske CBC og britiske BBC.

Mandens forsvar forsøgte ifølge CBC at få ham frikendt, fordi han er autistisk i en sådan grad, at han ifølge forsvareren ikke kunne føle empati for ofrene, og at han derfor ikke vidste, hvor slemme hans handlinger var.

Ikke et forsvar

Det fandt dommeren dog ikke tilstrækkeligt til at lade manden slippe for straf, og han blev derfor kendt skyldig i alle ti tilfælde af drab, samt for 16 tilfælde af drabsforsøg.

'Han valgte selv den gerning, der var moralsk forkert, og han vidste, hvad konsekvenserne var for ham selv og for alle andre.'

'Det er ligegyldigt, at han ikke kan angrer eller føler empati med ofrene. Mangel på empati for ofrenes lidelser, og endda en manglende mulighed for at føle empati i det hele taget, er ikke et forsvar,' sagde dommer Anne Molloy i forbindelse med domfældelsen, som blev livestreamet på Youtube, ifølge CBC.

Nævnte intet navn

Dommer Anne Molloy begyndte sin domsafsigelse med at sige, at hun ikke ville omtale gerningsmanden ved navn.

I stedet omtalte hun ham som 'John Doe', fordi en af årsagerne til forbrydelsen ifølge dommeren var, at han ville være kendt.

'Jeg er meget bevidst om, at opmærksomhed og mediedækning er præcis, hvad denne mand søgte fra starten', sagde hun.

'Incel'

Ekstra Bladet har tidligere dækket sagen fra Toronto. Her kom det frem, at manden var en del af et fællesskab på nettet af frustrerede, ufrivillige jomfruer og antifeminister. Det såkaldte 'incel'-miljø.

Manden havde kort før angrebet lavet et opslag på Facebook, hvor han hyldede en anden drabsmand, der havde tilknytning til incel-miljøet, Elliot Rodger, som slog seks personer ihjel.