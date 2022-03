Kvindelig ansat havde sex med udviklingshæmmet fange

47-årig kvinde er dømt for at have sex med en beboer på specialinstitutionen Kofoedsminde, skildret i tv-serien 'De særligt farlige'

En 47-årig kvinde er idømt tre måneders betinget fængsel for et seksuelt forhold til en beboer på specialinstitutionen Kofoedsminde, hvor hun var ansat.

Det oplyser sagens anklager Susanne Bluhme til Ekstra Bladet onsdag, efter dommen er faldet ved Retten i Nykøbing Falster.

Da kvinden var ansat som vikar på institutionen, hvor kriminelle udviklingshæmmede bliver placeret på ubestemt tid, var forholdet ulovligt.

- Var ked af det

Beboeren, der er en mand i 40'erne, blev for et års tid siden ked af det, da kvinden stoppede det 'kæreste-lignende forhold'.

Forinden havde de i ugevis udvekslet yderst eksplicitte sex-beskeder og to gange haft samleje. Det fortalte beboeren selv, da han vidnede under retssagen.

- Så gik han til en anden medarbejder på stedet, og fortalte, hvad der var sket, og så blev sagen politianmeldt, forklarer anklager Susanne Bluhme om forløbet op til, at forholdet blev opdaget.

I den forbindelse overdrog beboeren hundredvis af beskeder til politiet, som blev fremlagt i retten, og sms'ernes prekære indhold viste sig at være et tungtvejende bevis.

Kvinden havde ifølge B.T. blandt andet skrevet: 'Det ville være mega dejligt at mærke din lækre pik' og 'lækkert skat. Gad godt gi' dig det vildeste blowjob.' Begge parter havde i øvrigt sendt afslørende billeder af sig selv til den anden.

Ønskede opmærksomhed

Den 47-årige nægtede ifølge sagens anklager sig skyldig i at have haft samleje med beboeren, og forklarede i retten de pikante beskeder med, at hun ønskede bekræftelse eller opmærksomhed fra manden, der ligesom resten af beboerne på institutionen, har en IQ på under 70.

Domsmandsretten valgte dog at tilsidesætte den 47-åriges forklaring og idømte hende tre måneders betinget fængsel.

Herudover skal hun betale en erstatning på 15.000 kroner til den forurettede i sagen.

Hun tog sig betænkningstid i forhold til at anke.

Kofoedsminde er senest blevet skildret i TV2-programmet 'De særligt farlige', hvor man følger en række af de udviklingshæmmede beboere, der har begået grove forbrydelser som drab og voldtægt.