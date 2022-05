'Kvinden med den tunge kuffert' er død

Norske Marie Madeleine Steen, der er kendt som 'kvinden med den tunge kuffert', er blevet fundet død. Hun er dømt for en stribe lovbrud i Danmark

Norges største seriesvindler er død, 64 år gammel.

Marie Madeleine Steen, der i Danmark er kendt som 'kvinden med den tunge kuffert', blev 20. april fundet død på et lejlighedshotel i den norske kommune Lillestrøm.

Det bekræfter norsk politi over for Dagbladet.

Naturligt dødsfald

Efterforskningsleder Per Morten Hvattum siger til Dagbladet, at Marie Madeleine Steen, der er født Inger Marie Nerby, ikke var blevet set i et stykke tid, da hun blev fundet død.

- Obduktionen slog fast, at der er tale om et naturligt dødsfald, oplyser efterforskningslederen.

Marie Madeleine Steens efterladte bekræfter via deres advokat, at de er bekendt med hendes død.

Dømt i Danmark

Marie Madeleine Larsen er blevet dømt for en stribe lovbrud i Danmark. Senest blev hun i 2018 dømt halvandet års ubetinget fængsel ved Retten i Lyngby, hvor hun var tiltalt for 22 bedragerier af særlig grov karakter samt to tilfælde af tyveri.

Hun fik i den forbindelse også et indrejseforbud på 12 år i Danmark. Ifølge Dagbladet ankede hun dommen på stedet.

Hun blev et kendt navn i Danmark, da Third Ear producerede podcasten 'Kvinden med den tunge kuffert', der bestod af syv afsnit, der omhandlede netop Marie Madeleine Larsens svindel rundt omkring i Kongeriget.

Du kan læse mere om 'kvinden med den tunge kuffert' her.