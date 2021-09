Kvinder lurer falske bankmænd

Flere aldrende kvinder i Aarhus Kommune er begyndt at lure et fup-trick, som falske bankmænd i området benytter til at snyde med.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Østjyllands Politi har i den seneste tid modtaget et hav af anmeldelser om ældre kvinder i Aarhus, der snydes af falske medarbejdere fra banken.

Flere kvinder har ikke kendt til bedrageriet, men nu tegner billedet sig anderledes.

Tirsdag fik Østjyllands Politi ti anmeldelser om svindlere, og det lykkedes ni af kvinderne at fatte mistanke og melde bedragerne til politiet.

I et enkelt tilfælde lykkedes det mændene at snyde en 84-årig kvinde, hvor der kort tid efter var hævet flere tusinde kroner fra hendes konto.

Fast fremgangsmåde

De falske medarbejdere fra banken benytter samme fremgangsmåde i alle sager.

Kvinderne bliver ringet op af en mand, der oplyser, at han er en medarbejder fra deres bank. Derefter oplyser vedkommende, at ukendte har forsøgt at hæve et større beløb fra deres konto.

For at stoppe kriminaliteten skal denne mand bruge diverse bankoplysninger samt koder. Kort efter vil en 'bankmedarbejder' møde op på adressen og hente dankortet, så banken dermed kan spærre kortet og sende et nyt.