Kvinder udsat for banksnyd

Ved du noget om sagen, eller kender du andre, der er har oplevet denne form for svindel, så skriv til 1224@eb.dk

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de efterforsker flere sager, hvor ældre kvinder er blevet snydt af en falsk bankmand.

I deres døgnrapport beskrives det, hvordan man torsdag modtog tre anmeldelser, hvor kvinder på henholdsvis 71, 83 og 89 er blevet franarret kreditkort - eller forsøgt franarret kreditkort.

Politiet har flere indenfor den seneste tid advaret imod svindel og en ny undersøgelse har blotlagt lidt af fænomenet 'ældresnyd'

Et andet offer, der har været udsat for den slags fup er 71-årige Herdis.

Franarret kreditkort

I de tre sager fra Midt- og Vestsjælland fortæller politiet, hvordan den 83-årige kvinde, der er fra Roskilde, på sin fastnettelefon var blevet ringet op af en mand, der sagde, han ringede fra Danske Bank.

Banken ville sende en medarbejder ud for at hente hendes kreditkort, da det var blevet misbrugt, og hun derfor skulle have et nyt kort.



Kort efter dukkede en mand op på kvindens adresse, hvor han fik udleveret kort og pinkode.

Kvinden kontaktede efterfølgende Danske Bank om sagen, og de kunne se, at der var blevet hævet 15.000 kr. fra kvinden konto. Først her blev den 83-årige opmærksom på, at hun var blevet snydt og anmeldte sagen. En patrulje kørte til kvindens adresse, hvor hun blev afhørt til sagen.



Manden der hentede kortet beskrives som 20-30 år, 170-180 cm, almindelig af kropsbygning, havde sort hudfarve, kort hår og talte dansk.

Knap en halv time senere anmeldte en kvinde fra Jyllinge, at hun også var blevet blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra banken.

Flere sager

Han påstod, at der var hævet 12.000 kr på hendes konto, og derfor ville han komme forbi hendes hjem og hente hendes kort.

Kvinden følte sig utryg og kontaktede derfor politiet, der sendte en patrulje ud til hende.

Ingen mistænkelige personer dukkede dog op hjemme hos den 71-årige, men betjentene afhørte kvinden og fik hende beroliget.

Godt tre kvarter efter overnævnte episode indgik der endnu en anmeldelse til politiet. Denne gang fra en 87-årig kvinde i Himmelev, der på lignende vis var blevet snydt af en falsk bankmand.

'Bankmanden' havde været forbi hendes hjem og hente kvindens kreditkort. Kvinden fik dog hurtigt spærret sit kort, og en patrulje blev blev sendt ud til hende.

Politiet efterforsker nu de grove sager om bedrageri mod ældre kvinder, herunder om den 87-årige kvinde har mistet penge i forbindelse med sagen.