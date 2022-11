Kvinder udsat for blotteri og onani ved universitet

Mandag har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget indtil videre fem anmeldelser, som handler om blufærdighedskrænkelser.

Alle anmeldere beskriver, at gerningen foregik på forskellige parkeringspladser ved Roskilde Universitet (RUC).

Fire af episoderne var foregået 11. november om eftermiddagen. Den sidste anmeldte episode foregik onsdag 2. november.

Alle anmeldelserne peger i retning af en mand på omkring 20 år, som skulle være kommet i bil og have forurettet kvinderne, både ved at blotte sig for dem, men også ved at onanere åbenlyst.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de allerede nu efterforsker sagen, og at de mener, at der er gode indikationer på, at der er tale om den samme mand i alle fem anmeldelser.

- Det tolker vi i hvert fald ud fra de oplysninger, der konkret er i sagen, og ud fra den snak der er blandt de forurettede, som i større eller mindre omfang kender hinanden, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politis presseafdeling.

Uacceptabelt

Politiet oplyser desuden, at de lige nu arbejder på at få identificeret gerningsmanden.

- Vi arbejder ud fra beskrivelsen af ham, og beskrivelsen af bilen. Vi har rimelig gode oplysninger at arbejde ud fra, så vi regner med at få ham identificeret forholdsvis hurtigt.

De forurettede har det umiddelbart godt, oplyser Martin Bjerregaard samtidig.

- Det er jo selvfølgelig en uacceptabel adfærd, og en som de finder stødende. Men de er ikke skræmt fra vid og sans.

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker ikke, af hensyn til efterforskningen ikke at offentliggøre beskrivelsen af gerningsmanden eller bilen.

