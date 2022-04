Lå død: Ny anholdelse

Københavns Vestegns Politi har foretaget endnu en anholdelse i sagen om en 21-årig mand, der blev fundet skudt i hovedet og dræbt i Herlev 6. december sidste år.

Den dramatiske begivenhed blev blotlagt, da en anden mand, som var skudsåret, stoppede en bilist på Ring 4 om natten og bad om hjælp.

Mens han kom på hospitalet, undersøgte politiet tidligt om morgenen et grønt område med træ-bevoksning, og man fandt da den 21-årige liggende på den kolde, snedækkede jord. Der blev slået alarm til ambulance og lægeambulance, som kom med fuld udrykning til stedet. Men den 21-årige var død.

Kriminalteknikere på stedet i den kolde december-morgen. Foto: Kenneth Meyer

Efter en lang efterforskning blev en 25-årig mand i sidste uge anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drab.

Under grundlovsforhøret mod ham fremgik det, at politiet mener, at den nu dræbte blev lokket i et baghold. Det kan du læse alt om her.

Den 25-årige nægter sig skyldig, men blev fængslet, og i går blev en 18-årig mand så anholdt. Han blev i dag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for medvirken til drab og er blevet varetægtsfængslet frem til den 10. maj, oplyser Vestegnens anklagere på Twitter.

'Mistænkte blev anholdt i går på baggrund af længere tids efterforskning. Med dagens varetægtsfængsling er to personer hermed fængslet i sagen. Efterforskningen fortsætter', lyder det på Twitter, og politiet meddeler, at de ikke har yderligere informationer.