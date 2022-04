Lå dræbt i skovbunden: To mere anholdt

Politiet har anholdt to personer i sagen om et drab på en 21-årig mand i Herlev, der blev fundet i skovbunden nær en transformerstation ved Krebsdammen natten til 7. december sidste år.

En 25-årig blev ligeledes ramt af skud i hovedet, men det lykkedes ham at få en privat bil ind til siden, som bragte ham til hospitalet.

De to anholdte er tirsdag morgen sigtet for medvirken til drab efter længere tids efterforskning. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi har dermed i alt fire anholdte i sagen, men efterforskningen fortsætter, og jeg vil derfor ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Politi i omfattende sporsøgning her med hunde på stedet den kolde morgen, hvor den 21-årige blev fundet skudt i hovedet. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har både den 21-årige dræbte og den 25-årige relationer til gadebanden NNV.

En af de to anholdte er en 41-årig mand, som har været sigtet i sagen siden december, men han har ikke siddet fængslet. Ifølge pressemeddelelsen er der nu fundet nye spor i sagen, så der er materiale til at fremstille manden.

Den anden anholdte er en 36-årig mand. De vil begge blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag, hvor anklagemyndigheden vil kræve lukkede døre.

Den 21-årige dræbte blev ifølge politiet lokket i baghold og likvideret. Læs mere her.

Ekstra Bladet følger sagen...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre mænd fra bandemiljøet er tiltalt for at have kidnappet, mishandlet og ydmyget en 27-årig mand ved blandt andet at have bedt ham om at sætte sig på en glasflaske. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.