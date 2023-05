Lå og sov - så forsvandt telefonen

En passager, som var faldet i søvn i et tog ved Taastrup Station på den københavnske vestegn, fik i morges klokken cirka 6 stjålet sin telefon, og hændelsen førte til et hastigt opdagelsesarbejde.

Politiet havde nemlig fået fat i en mistænkt, en 31-årig rumænsk mand, i forbindelse med tyveriet, og det viste sig, at politiet havde andre sager, der lignede den.

Den 4. december sidste år og den 26. februar i år var der sket tyveri af telefoner, dels fra en ligeledes sovende person, men også fra en, der var vågen, og i de sager havde politiet overvågningsvideo af en gerningsmanden.

Det betød, at retten i Glostrup i dag i stedet for blot et grundlovsforhør kunne afslutte sagen mod den 31-årige anholdte.

Han fik en straksdom på 40 dages fængsel og derefter udvisning af landet, oplyser anklager Peter Rask til Ekstra Bladet.

