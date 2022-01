Natten til torsdag stod en lade i Gram i flammer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Branden er nu slukket, men der er stadig et par brandvagter på stedet for at holde øje med det, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.06

Ifølge politiet er der ingen tilskadekomne mennesker eller dyr. De kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad der har forårsaget branden.