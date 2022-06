Læge afgået ved døden efter knivstik

Den mandlige læge, der i sidste uge blev stukket med kniv under et hjemmebesøg, er afgået ved døden

Tirsdag i sidste uge blev en 64-årig læge stukket med kniv under et hjemmebesøg på Holmbladsgade på Amager.

Han er tirsdag morgen afgået ved døden.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Umiddelbart efter knivstikkeriet, der fandt sted omkring klokken 9.45 sidste tirsdag, blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt, og han har siden grundlovsforhøret onsdag siddet varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.

Den 30-årige er sigtet for at have stukket lægen to gange i brystet. Lægen blev ramt i højre hjertekammer, og meldingen lød efter overfaldet, at han var i kritisk tilstand.

Under grundlovsforhøret erkendte den 30-årige mand at have stukket lægen to gange i brystet, men han fortalte samtidig, at han ikke havde haft til hensigt at dræbe ham.

I retten lød det også, at der under hjemmebesøget var opstået tumult, fordi den sigtede, der er diagnosticeret med skizofreni, ikke ønskede en lægeundersøgelse.

