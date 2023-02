Læge fængslet: Voldtog treårig datter

Dansk læge er blevet anholdt og varetægtsfængslet for at have voldtaget sin egen treårige datter

Manden blev anholdt tilbage i december, skriver B.T.

Manden er blevet sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, incest og blufærdighedskrænkelse i sagen.

Derudover er han også sigtet for udbredelse og besiddelse af børnepornografisk materiale, da han angiveligt dokumenterede forholdene. Efterfølgende delte han angiveligt billederne via den krypterede app Wickr.

Ifølge B.T. indførte manden redskaber, der betragtes som sexlegetøj, i den treårige piges endetarm.

Han ønskede dog ikke at afgive forklaring i retsmødet, hvor han blev varetægtsfængslet, der blev afviklet for lukkede døre.

Derudover er der nedlagt navneforbud i sagen i forhold til manden og datterens identitet.

I forbindelse med retsmødet gav dommeren politiet tilladelse til ransagning af mandens ejendele, deriblandt USB-stik, computer, harddiske og mobiltelefoner.

Den anholdte kærede ikke afgørelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret.