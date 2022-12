Læge fik halsen skåret over: Mand anholdt i New York

En tidligere indsat er sigtet for at slå to tilfældige mænd ihjel i New York på under en uge. Politiet undersøger nu, om han kan stå bag flere overfald

En menneskejagt er slut.

Mandag kunne politiet i New York anholde den tidligere indsatte Roland Codrington og sigte ham for drab på to tilsyneladende tilfældige mænd.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder New York Post.

Bruce Maurice Henry blev fundet dræbt i Marcus Garvey Park i Harlem natten til lørdag. Ifølge politiet var den 60-årige læge blevet stukket flere gange med kniv og havde fået skåret halsen over.

Henry var sidst blevet set forlade sit hjem i Bronx knap ti kilometer væk tidligere på dagen. Hvad han lavede i parken midt om natten er endnu uvist, men ifølge politiet var han et tilfældigt offer.

Smadrede bar

Kort før drabet var Roland Codrington kommet i klammeri med en bartender på Teddy's Bar ikke langt derfra. Her havde han overfaldet en bartender og stukket to gæster ned, da de forsøgte at komme bartenderen til undsætning.

Roland Codrington var blevet smidt ud fra baren en uge forinden og var den fredag mødt op med et baseballbat og en pitbull, som han konfronterede bartenderen med, inden han smadrede baren med sit bat, skriver mediet.

- Da de to kunder lagde sig imellem, blev de begge stukket med en stor kniv, som den sigtede havde taget med, oplyser politichef James Essig.

Stjal ofrets bil

Efter overfaldet forlod Codrington stedet og søgte mod parken i Harlem, hvor han kom op at skændes med den 60-årige læge fra lokalområdet.

Hvad skænderiet skyldtes, har politiet ikke oplyst, men efter drabet stjal Roland Codrington ofrets bil og flygtede fra stedet. Det var samme bil, han befandt sig i, da politiet mandag kunne anholde ham i Bronx ikke langt fra gerningsstedet.

Den anholdte er også sigtet for at stå bag drabet på en 51-årig mand i sidste uge

James Cunningham blev fundet knivdræbt med halsen skåret over på en gade i East Village på Manhattan natten til den 19. december.

Kriminel løbebane

Han havde netop forladt en bar i nærheden, da han stødte ind i Roland Codrington og hans kæreste. De kom op at skændes, og blot 20 sekunder senere trak Codrington en kniv, som han stak ofret med adskillige gange, inden han efterlod ham døende i en blodpøl.

Det er dog langtfra de eneste overfald, Codrington har på samvittigheden.

Han har været anholdt mindst 12 gange tidligere, skriver New York Post, og politiet i New York undersøger nu, om han kan stå bag andre umotiverede overfald i byen.