Læge i kritisk tilstand efter knivangreb

Det var en læge på hjemmebesøg, der tirsdag formiddag blev såret af knivstik på Holmbladsgade på Amager i København.

Han er fortsat i kritisk tilstand. Det skriver Ritzau.

Politiet meldte tirsdag ud på Twitter, at de var til stede på gerningsstedet, og vejen var afspærret i begge retninger, og at der var anholdt en 30-årig mand.

Københavns politi kan nu oplyse, at det var en 64-årig mandlig læge, som var på hjemmebesøg hos den 30-årige, der er anholdt i sagen. Knivangrebet blev anmeldt klokken 9:46 af en tredje person, som også var tilstede i lejligheden.

Politiet oplyser, at den anholdte mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen formiddag.

Politiet havde spærret vejen i begge retninger. Foto: Jonathan Damslund.

Der løb blod på asfalten

Et øjenvidne fra stedet fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at han havde set dele af episoden.

- Han var helt sort i hovedet, og der løb blod ud på asfalten, lød det fra vidnet.

Manden, der så efterspillet af overfaldet, fortæller, at det så ud som om den 64-årige mand forsøgte at flygte.

- Men han blødte kraftigt fra maven og faldt til jorden og blev liggende.

Blod på fortorvet fra det 64-årige offer. Foto: Jonathan Damslund.

Vidnet fortæller, at den sårede læge var kommet ud fra lejlighedskomplekset på den anden side af vejen. Men han nåede ikke at gå mange meter, før han faldt om på fortovet.

Han oplyser, at nogle forbipasserende kom over for at hjælpe det 64-årige knivoffer og kort efter ankom politi og ambulance. Flere politibetjente gik ind lejlighedskomplekset, hvorfra offeret var kommet ud.

- Kort efter så jeg en mand blive ført ud iført en hvid dragt. Politiet kom også bærende på en pose, som lignede at indeholde en kniv, fortæller vidnet.

Et andet vidne kunne fortælle, at hun var cyklet forbi manden, mens han lå på fortovet i Holmbloadsgade.

- Han lå blødende og uden sko på asfalten, mens han rystede og krampede. Der var samlet en større menneskemængde, og flere var meget oprevne.