Læge tiltalt for voldtægt: Endnu et offer

En 30-årig læge, der har siddet varetægtsfængslet i månedsvis, er blevet tiltalt for endnu en krænkelse, kort før han skal i retten.

Nu er manden tiltalt for at have voldtaget eller blufærdighedskrænket i alt fire kvindelige patienter i forbindelse med undersøgelser på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Det er angiveligt medieomtalen af den spektakulære sag, der har fået den fjerde kvinde i sagen til at politianmelde sin oplevelse med den unge læge.

Ifølge tillægsanklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, var patienten til undersøgelse med sin albue på ortopædkirugisk afdeling på Viborg Sygehus 20. januar 2022, da den 30-årige læge førte sin hånd ind under hendes tøj og klemte hårdt på hendes bryster.

'Kan du mærke, at jeg er begejstet'

Fremgangsmåden i det nyest tilføjede tiltalepunkt ligner de øvrige anklagepunkter mod lægen.

Også her var kvinderne til undersøgelse for skader på led såsom ankler og knæ, da den 30-årige ifølge anklageskriftet groft tilsidesatte sine lægefaglige forpligtelser.

I et andet tilfælde er lægen tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, da han ifølge anklageskriftet skulle have foretaget en vaginal undersøgelse med sine fingre, til trods for at kvinden befandt sig på sygehuset på grund af skader på knæ og ankel.

Her skulle den 30-årige mand angiveligt også have befølt hende på brysterne, have presset sit underliv mod hendes hånd og sagt 'kan du mærke, jeg er begejstret'.

Indlagt med høj feber

Forholdet, der resulterede i, at den 30-årige blev varetægtsfængslet, fandt angiveligt sted 20. marts, da en yngre kvinde var indlagt på Aarhus Universitetshospitals akutafdeling med høj feber.

Ifølge anklageskriftet skulle lægen have misbrugt sin stilling til at udføre både en rektal- og vaginalundersøgelse af den feberomtågede patient, der var 27 år på tidspunktet.

Kvinden har tidligere udtalt til Aarhus Stiftstidende, at hun senere kontaktede afdelingens bagvagt, hvor hun fik at vide, at lægen tilhørte en anden afdeling, og at han slet ikke var på vagt.

- Da stod det pludselig lysende klart for mig, at jeg havde været udsat for et overgreb, har den 27-årige kvinde sagt til avisen.

Der er afsat fire retsdage i sagen mod lægen, der starter ved Retten i Aarhus tirsdag 13. december.