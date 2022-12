Læge tiltalt for voldtægt: Kaldte sig 'doctor C'

30-årig læge kaldte sig selv for 'doctor C' i beskedsamtale med patient

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En voldtægtstiltalt 30-årig læge havde en samtale på sociale medier med en af de fire kvindelige patienter, som han er tiltalt for at krænke i forbindelse med sit arbejde på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Her omtaler han sig selv som 'doctor C' (mandens forbogstav, red.).

Onsdag morgen skal kvinden vidne i sagen, som den den nyuddannede læge er tiltalt for at have voldtaget ved andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge anklageskriftet foretog den 30-årige en vaginal undersøgelse af kvinden, da hun kom akut ind på Viborg Sygehus 16. januar i år med en skade på knæ og ankel. Under tirsdagens retsmøde forklarede manden dog, at han lavede en rektalundersøgelse på patienten.

- Det jeg gerne vil have afkræftet her er, at hun ikke har nerveskader. Der er tusindvis af andre måder, man kan afkræfte, indrømmede lægen, da anklager Rosa Pape spurgte ind til, hvorfor han foretog undersøgelsen.

Den nyuddannede læge nægter sig skyldig i de alvorlige anklager - selv mener han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet.

'Vigtigt at være grundig'

De mange fremmødte journalister og tilhørere blev kort efter retsmødets begyndelse bedt om at forlade lokalet, da den kvindelige patient har ret til at afgive forklaring bag lukkede døre.

Men inden da nåede den varetægtsfængslede læge at få et glimt af sine pårørende og sende dem et lille vink.

Det meste af Instagram-samtalen, hvor manden tiltaler sig som 'doctor' C', er gået tabt. Men det er lykkedes politiet at genskabe dele af den.

I beskedudvekslingen påpeger kvinden den indvendige undersøgelse. Til det svarer lægen:

'Altid vigtigt at være grundig i sin undersøgelse X (kvindens forbogstav. red.)'.

Det samme argumenterede den tiltalte for i retten. Her forklarede han, at unge og nyuddannede læger formentlig lavede en 'bredere palet af undersøgelser' og derfor var mere grundig.

'Ikke et uheld'

Den forklaring manede en praktiserende læge dog til jorden, da han skulle vidne mod den tiltalte på baggrund af sin patients forklaring om, at den unge læge havde klemt på hendes bryst, mens hun var til tjek for en brækket fod.

– Det står tydeligt for mig, at behandlingen ikke hænger sammen med, at man har brækket sin ankel. Der stod det klart for mig, at det ikke var et uheld, sagde den praktiserende læge.

Der ventes at falde dom kort før jul.

