Læge tiltalt for voldtægt: Vil være den bedste

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Syv års slid og slæb på medicinstudiet kan meget vel være spildt arbejde for en 30-årig læge, der er tiltalt for at have krænket fire kvindelige patienter.

Krænkelserne er ifølge anklagemyndigheden foregået i den tiltaltes første vikarjob, efter han blev færdiguddannet i sommeren 2021, på Viborg Sygehus og senere også på Aarhus Universitetshospital.

Her skulle han ifølge tiltalen have udført flere rektale og vaginale undersøgelser samt have befamlet flere patienters bryster, selvom de var til behandling for knæ, ankler, albuer og andre led. Lægen nægter sig skyldig.

Derfor kræver anklager Rosa Pape også, at den 30-årige mand frakendes retten til at være læge indtil videre. En beslutning, som den tiltalte ikke håber, at retten kommer til:

- Hvis jeg får lov til at være læge igen - forhåbentlig, det er min plan - så vil jeg rette ind og gøre det på en anden måde, forklarer den 30-årige læge og indrømmer, at han til tider kan have været for 'jovial' i sit arbejde som læge.

Ekstremt grundig

Den 30-årige læge, der havde en stram beige rullekrave på og sit lange hår sat op i en knold, har under sin vidneforklaring indrømmet, at han muligvis går lidt grundigere til værks, end en mere erfaren læge ville gøre.

- Vi laver nok en bredere palet af undersøgelser som unge, nyuddannede læger. Jeg har aldrig haft intentioner om at krænke, jeg vil bare gerne være den bedste læge som muligt, siger den 30-årige.

Den nyuddannede læge mener selv, at han lægefagligt kan begrunde sine undersøgelser på kvinderne.

En begrundelse som en praktiserende læge manede til jorden, da han hørte om sin patients oplevelse om, at hun blev rørt på brysterne, mens hun var til undersøgelse for en brækket ankel:

- Det står tydeligt for mig, at behandlingen ikke hænger sammen med, at man har brækket sin ankel. Der stod det klart for mig, at det ikke var et uheld, sagde den praktiserende læge, da han vidnede tirsdag.

Klemte på bryst

Den forurettede kvinde var også selv en tur i vidneskranken. Her forklarede hun, at hun på grund af gipsen og blodfortyndende medicin var bekymret for et blåt mærke på sit lår

- Han beder mig om at trække op i kjolen, så han kan se, om jeg har flere blå mærker på kroppen. Sygeplejersken er gået på det tidspunkt, så jeg sidder alene på briksen, fortæller kvinden.

Den 30-årige læge skulle herefter have ført sin hånd op gennem kjolen og klemt to gange på hendes højre bryst.

- Derefter går han rundt om mig og fører hånden ned til min trussekant for at tage min puls ved lysken. Det føltes meget ubehageligt og grænseoverskridende, men jeg siger ikke fra, fordi det er en læge, som jeg føler, jeg bør have et tillidsforhold til, forklarede kvinden videre.

Den forurettede i sagen kontaktede herefter sin egen praktiserende læge, fordi hun ikke ønskede at komme tilbage til Viborg Sygehus.

Der er afsat fire retsdage til sagen.

