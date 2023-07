Lægeforeningen vil yde bistand til dræbt læges kolleger

Fredag mistede en læge på Psykiatrisk Center Glostrup livet efter et knivstikkeri.

Derfor vil Lægeforeningen rette fokus mod at yde bistand til de af lægens kolleger, som måtte have brug for det.

Det skriver foreningens formand, Camilla Rathcke, i et skriftligt svar.

- Jeg håber inderligt, at alle berørte i denne ulykkelige sag får alt den hjælp, de har brug for, siger hun.

- Det vil i første omgang også være Lægeforeningens fokus at yde bistand til lægens eventuelle kolleger, som har brug for opfølgning eller rådgivning.

Klokken 12.10 fredag ringer en medarbejder fra det psykiatriske center til politiet og anmelder, at der er sket et knivstikkeri på stedet.

Annonce:

Angrebet fandt sted på Retspsykiatrisk Ambulatorium på Brøndbyøstervej i Brøndby. Her kommer patienter, der er idømt en behandlingsdom for kriminalitet, men patienterne er ikke indlagt på centret, der har 13 ansatte.

Tre ansatte blev ramt af knivstik. To havde alvorlige skader, mens en tredjes skader var mere overfladiske.

En 41-årig mand er anholdt i sagen og sigtet for et drab og to drabsforsøg.

Lørdag har han under et grundlovsforhør i Retten i Glostrup forklaret, at han havde et klart ønske om at slå sin behandler ihjel.

Også hos fagforbundet FOA er man enig i, at det nu handler om at tage hånd om det personale, der er påvirket af situationen.

- Det er frygteligt og tragisk, at det her sker igen. Endnu et drab på en ansat i psykiatrien. Det, der bare ikke må ske, siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, i en pressemeddelelse.

Begge giver udtryk for, at mange af sagens omstændigheder fortsat er uklare.

Men efterhånden som myndighederne får klarlagt, hvad der er sket, vil Lægeforeningen og FOA søge at rette fokus på, hvad man kan gøre for at forebygge situationer som denne i fremtiden.

- Uanset de nærmere omstændigheder ved overfaldet og drabet, er det vigtigt, at vi får sat gang i den ti-årsplan for psykiatrien, siger Tanja Nielsen.