En 47-årig mand tiltalt for mindst 100 voldtægter eller andre seksuelle overgreb mod teenager erkender nu i retten, at han brugte opdigtede beskeder til at skaffe sig hård sex med den uerfarne elev

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): En nu 47-årig lærer, DJ og sceneinstruktør erkender blankt, at han var 'verdens største røvhul' overfor den teenagepige og ungdomsskoleelev, som han er tiltalt for at have voldtaget elller forulempet seksuelt mindst '100 gange'.