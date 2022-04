Lærer renset for ulovlig sex

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): En 47-årig dj og tidligere lærer og sceneinstruktør er nu blevet pure frifundet for at have udsat en teenager og ungdomsskoleelev for voldtægter og for at misbrugt sin stilling og erfaring til seksuelt misbrug og hård, avanceret sex fra foråret 2015.

Det skulle ifølge anklageskriftet være sket 'ugentligt og mindst 100 gange'.

Frifindelsen faldt for øjnene af den nu voksne kvinde og hendes veninder og nærmeste familie.

Den 47-årige dj og tidligere ungdomsskolelærer ernærer sig nu som medarbejder på en affaldsplads. Foto: Martin Fabricius Buchwald

Der gik da også et sug igennem tilhørerpladserne, da retsformand Lene Sigvardt satte ord på rettens afgørelse.

'Der er ingen vindere'

Overfor Ekstra Bladet kunne den frifundne mand bagefer ikke holde et dybt hjertesuk tilbage.

- Jeg er lettet over, at de usandheder, der er blevet sagt, nu er kommet frem. Men der er jo ingen vindere i den her sag, sagde manden, der ikke ønsker at kommentere udfaldet yderligere.

Han har fortalt, at han er blevet frosset ud af en stor del af sit netværk som følge af sagen.

Retsformanden forklarede, at retten har lagt vægt på, at kvindens og den tiltaltes forklaringer om deres relation og deres seksuelle forhold har været stort set enslydende.

Retten hæfter sig ved, at den nu frifundne mand snarere var tovholder end underviser for pigen, da han havde ansvar for hende på en ungdomsskole og senere i en lokal teaterforening.

Der var derfor efter retsformandens opfattelse ikke tale om en betroet stilling.

Omkring voldtægtsanklagerne mod ham konkluderede Lene Sigvardt, at de falske beskeder, han fabrikerede for at få sex med hende, ikke var strafbare trusler og heller ikke rækker ind i de nye voldtægtsbestemmelser om samtykke.

Den 47-årige dj og tidligere lærer er efter eget udsagn ikke stolt af, at han fabrikerede falske SoMe-beskeder fra kendte forbilleder i miljøet for at presse den talentfulde teenager til sex. Foto: Martin Fabricius Buchwald

Gaver og manipulation

Retsformanden mente desuden, at de trusler, der blev fremsat i forløbet ikke var ærekrænkende i strafbart omfang.

Den tiltalte mand har under hele retsprocessen nægtet sig skyldig i voldtægt og brug af vold og ulovlig tvang.

I retten har han stået ved, at han blandt andet pressede og manipulerede hende til samlejer og senere hård sex ved hjælp af dyre gaver og opdigtede, seksualiserede beskeder og chats fra og med fagpersoner på Facebook, som hun så op til og beundrede.

Det stod på i flere år fra kort efter pigens 17-års fødselsdag. I dag er hun en voksen kvinde.

- Jeg var manipulerende, en idiot og verdens største røvhul (...). Jeg misbrugte dig. Der er ingen undskyldning, sagde manden på et lydbånd, som den grædende og åbenlyst ulykkelige pige i hemmelighed optog under en personlig konfrontation.

Den fandt sted få dage før, hun sidste forår anmeldte ham til Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Statsadvokaten har nu 14 dage til at tage stilling til en eventuel anke. Kommer den ikke, kan han betragte sig som en renset mand.

Ekstra Bladet følger op på sagen.

