Lærerinde indrømmer: Gav elever muffins med sæd

En kvindelig lærer fra Louisiana, USA, erkendte sig mandag skyldig i en række foruroligende forbrydelser af seksuel karakter.

Det skriver flere medier, herunder New York Post.

Kvinden, hvis navn er Cynthia Perkins, indrømmede således i retten blandt andet at have produceret børnepornografi, ligesom hun erkendte sig skyldig i voldtægt.

Derudover indrømmede hun at have delt muffins ud til sine elever, som var glaseret med hendes daværende husbonds sæd.

Cynthia Perkins mand, Dennis Perkins. Politifoto

I bytte for at få frafaldet nogle af anklagerne mod sig valgte 36-årige Cynthia Perkins at indgå en aftale, som indebærer, at hun skal vidne mod sin eksmand, Dennis Perkins.

Også han er tiltalt for - sammen med Cynthia Perkins - at have begået en lang række forbrydelser.

Dennis Perkins, 44, er tidligere politibetjent. Han blev fyret i forbindelse med sagen.

Cynthia Perkins sagde sin stilling som lærerinde op dagen efter, at hun blev anholdt. Hun står til at få en dom på op mod 41 års fængsel og har forsvaret sig med, at Dennis skulle have manipuleret hende til at begå de alvorlige krænkelser.

Dennis Perkins skal for retten i maj.