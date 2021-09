Lagde Eddie på bålet: - Han var helt livløs

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Var Eddie Christensen død eller stadig i live, da han blev skudt og lagt på et brændende bålsted på en landejendom nord for Frederikshavn?

Det spørgsmål brugte anklager Kim Kristensen lagt tid på at spørge ind til under sin afhøring af den 46-årige svensker, der er tiltalt for at have skudt Eddie Christensen i forening med en 53-årig landsmand.

Ifølge anklageskriftet døde den 39-årige 'som følge af skudafgivelsen og/eller afbrændingen'.

Begge de tiltalte nægter drab. I sin forklaring peger den 46-årige på sin medtiltalte som gerningsmanden.

Den 46-årige nægter sig skyldig i drab. Privatfoto

Eddiedrabet: Her er tiltalen De to mænd på 46 og 53 år er tiltalt i forening for: - At have skudt flere gange mod Eddie Christensen med et håndskydevåben 9. maj sidste år om aftenen på Rendborgvej nord for Frederikshavn. - Umiddelbart herefter at have anbragt offeret på et brændende bålsted, hvor han var placeret indtil 11. maj sidste år. Eddie døde ifølge anklageskriftet som følge af skuddene og/eller afbrændingen. - At have anbragt ligresterne i to olietønder 11. maj, som den 53-årige tiltalte samme dag fragtede til Hornværket i Frederikshavn. - Den 53-årige er desuden tiltalt for at have skudt Eddie Christensens hund Rocco med en revolver 10. maj om eftermiddagen på Rendborgvej, hvorefter han begravede liget af hunden i en vold på adressen. - Den 53-årige er også tiltalt for at have overdraget en Sig Sauer-pistol til den medtiltalte eller ladet ham sætte sig i besiddelse af den. - Den 46-årige er tiltalt for besiddelse af pistolen, som han opbevarede i en natbordsskuffe i et værelse. Begge tiltalte, der er svenske statsborgere, kræves udvist. Vis mere Vis mindre

Men han erkender, at han var med til at smide Eddie Christensen på det brændende bål, der var bygget op af 23 gasbetonsten i to lag.

Den 46-årige (tv) og den 53-årige nægter begge drab. Privatfotos

Ifølge den 46-åriges forklaring blev han tvunget til at hjælpe af 'Kaptajnen', som han kalder sin 53-årige medtiltalte. Han siger, at han var aggressiv og truende.

Følte på ham

- Hvad er det, der med sikkerhed gør, at du mener, at Eddie er død, da han bliver lagt op på bålet, spurgte anklageren.

- Han bevæger sig slet ikke. Han er fuldstændig død. Han var helt livløs, forklarede den 46-årige med lav stemme.

Anklageren ville vide, om han tjekkede Eddie Christensens puls eller andet.

- Jeg føler på ham. Kaptajnen siger, at jeg skal løfte ham, forklarede han og sagde, at han løftede ham i overkroppen.

I en tidligere forklaring har den 46-årige sagt, at Eddie 'tilsyneladende' var død, og i grundlovsforhøret sagde han, at det 'var hans opfattelse', og at han 'gik ud fra', at Eddie var død.

Under hans forklaring torsdag sagde han, at det måtte være en misforståelse i oversættelsen fra svensk til dansk, og at han hele tiden har ment, at Eddie helt sikkert var død.

- Ser du læsioner på ham, spurgte anklageren.

- Jeg forsøger at lade være med at gøre det. Fordi det er super, super, super svært, svarede han og sagde, at der var mørkt, men noget lys fra bålet.

Han talte med lav stemme, og hans forsvarer spurgte flere gange, om han trængte til en pause.

'Det er supersvært'

Ifølge hans forklaring var 'Kaptajnen' truende.

- Han blev aggressiv i sit kropssprog. Han råber og er aggressiv og truende. Så siger han, at jeg skal løfte ham og lægge ham på ilden, forklarede den 46-årige.

Bålet var i baghaven på denne ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn. Foto: René Schütze

- I får Eddie lagt op på bålet. Hvad sker der så?

- Kaptajnen siger til mig, at jeg skal hente flere grene og lægge oven på ilden. Jeg går rundt, men jeg finder ikke rigtig noget. Det er næsten helt umuligt. Det er supersvært at gå rundt og lede efter grene efter det, der lige er sket.

Han går herefter ind til sin hustru, der er i huset. Han svarede 'nej' til, om han vidste, om hun var opmærksom på, at der var sket noget uden for.

- Siger du noget til hende, spørger anklageren.

- Jeg siger til hende, at kaptajnen opfører sig som ’sundance kid’, sagde han og forklarede, at det er en reference til en gammel cowboyfilm.

- Hvordan reagerer hun på det?

- Det ved jeg ikke.

- Siger du, at Kaptajnen har skudt Eddie?

- Det kan jeg ikke.

- Hvorfor ikke.

- Alt i min krop er holdt op med at fungere, svarede han.

Den 46-åriges forklaring fortsætter nu. Senere i dag skal hans hustru afgive forklaring

Eddie levede et voldsomt liv. Allerede i 2016 blev han udsat for drabsforsøg. Også her havde gerningsmændene til hensigt at brænde ham af.