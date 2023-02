Lager i voldsom brand: - Det gik så hurtigt

Siden voldsomme jord- og efterskælv for en uge siden ramte Tyrkiet og Syrien, har den muslimske hjælpeorganisation Viomis Aid samlet tøj ind til ofrene.

Men mandag står organisationens lager på Hadsundvej i Rødovre i flammer, og poser fyldt med tøj, der skulle sendes til Tyrkiet og Syrien, er gået tabt.

Det fortæller formand for Viomis (forkortelse for Viden om Islam, red.) Aid Khalid Alsubeihi til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

- Forfærdeligt

Han blev ringet op natten til mandag af en af organisationens frivillige, der var til stede, da det begyndte at lugte af røg.

Han troede, at han havde fået slukket gnisterne, men imens Khalid Alsubeihi var på vej mod stedet, blev han opfordret til at kontakte alarmcentralen, da røgen begyndte at sprede sig igen.

- Pludselig opstod der igen ild, og jeg ringede 112, imens jeg var på vej. Jeg ankom til stedet før brandvæsenet, og så gik der bare ild i det hele. Det gik så hurtigt, for det var jo tøj og plastik over det hele, fortæller Khalid Alsubeihi.

- Det var forfærdeligt. Det er forfærdeligt at se alle de donationer gå op i røg i stedet for at gå til de mennesker, der har brug for dem.

Ingen meldinger om personskade

Nu står organisationen og skal finde et nyt lager, men Khalid Alsubeihi trøster sig selv med, at de trods alt fik fyldt en lastbil med donationer, før branden brød ud, og at en container med tøj også ser ud til at have klaret branden.

Københavns Vestegns Politi og brandvæsenet modtog mandag morgen anmeldelsen, der lød på brand i industribygning på Hadsundvej i Rødovre.

Anmeldelsen indløb klokken 04.44, og 40 brandfolk har kæmpet med flammerne på stedet.

Der er ingen meldinger om personskade.

Organisationen Viomis Aid blev i starten af 2021 omtalt i DR's Detektor, som beskrev, at foreningen flere gange var endt i problemer med myndighederne grundet manglende regnskaber.