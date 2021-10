Lagt i håndjern: Brød ind i eget hjem

I virkeligheden var der ikke tale om en forbrydelse. Men det kunne to politifolk ikke vide, da de natten til torsdag reagerede på et vidnes meldinger om en hylende alarm og lyden af en heftig rude-knusning i en privat bolig i Hasselager syd for Aarhus.

Det viste sig først senere, at det var en 31-årige beboer, der selv havde knust ruden for at få adgang til sit hjem.

Men hele affæren endte alligevel dramatisk for den usædvanligt stridbare østjyde. Han reagerede nemlig så voldsomt overfor de to betjente, der troppede op på adressen, at han blev lagt i håndjern, sendt i detentionen og to gange blev sigtet for at spænde ben for politiets arbejde.

I den tro at der var tale om et indbrudstyveri ringede de to betjente ifølge pressetjenesten i Østjyllands Politi i første omgang på døren. Ingen reaktion. De forsøgte derefter at komme ind igennem den knuste rude.

Det forsøgte den 31-årige beboer med af al kraft at forhindre. Han var ikke modtagelig for fornuft og blev til sidst anholdt, lagt i håndjern og taget med på politistationen i Aarhus.

Her fortsatte stridighederne.

Ville ikke ud i regnen

Manden sendte en byge af skældsord i retning af politifolkene og nægtede at oplyse sit navn og sin fødselsdato. Han forstod tilsyneladende ikke, at politiet bare gerne ville vide, hvordan ruden var knust, hvem han var og hvad han havde gang i.

Resten af natten tilbragte manden i detentionen, og da politiet ville løslade ham brokkede han sig over, at det absolut skulle ske, mens det regnede.

Han stillede sig på tværs i døren til detentionen, så den ikke kunne lukke, og da han blev bedt om at flytte sig, parerede han ikke ordre. Tværtimod. Han klamrede sig til en metalstolpe.

Det udløste en ny sigtelse efter samme paragraf i straffeloven. I sidste ende lykkedes det at løsne mandens greb. Han kunne derefter endelig begive sig hjem igen.

Om han i anden omgang benyttede døren eller den knuste rude til at komme ind, er det ikke lykkedes Ekstra Bladet at opklare.