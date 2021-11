Landejendom brændt ned: Mand anholdt og sigtet

En 51-årig mand er natten til onsdag blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Det sker, efter at politiet onsdag klokken 02.20 modtog en anmeldelse om en landejendom på Elstrupvej i Fårup nord for Randers, der stod i flammer.

Da politiet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at ejendommen ikke var til at redde, og derfor brændte bygningen helt ned.

På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt for politiet at fastlægge en brandårsag, men ud fra foreløbige undersøgelser er det politiets formodning, at der var tale om en påsat brand.

Ingen mennesker eller dyr var til stede på ejendommen.