Landesorg: Hundreder samles for at mindes Kongsberg-ofre

Unge som gamle valfarter til Kongsberg, hvor fem mennesker onsdag aften blev dræbt i et brutalt angreb.

Væbnet med blomster, lys og håndskrevne kort samles nordmændene for at mindes ofrene.

Børn lægger blomster med deres forældre, unge sidder i grupper og snakker og krammer og rundt om står verdenspressen og beretter om de grusomheder, der er årsagen til den store forsamling.

I baggrunden bruser et af de mange vandfald, der omkranser den lille by sydvest for Oslo.

Angrebet fandt sted flere steder i byen, og også her er der lys og blomster.

Byen var tidligt torsdag morgen helt afspærret, men nu er der åbnet op, så pårørende og lokale kan besøge de steder, der tidligere dannede ramme for mandens drab.

Fire kvinder og en mand

Klokken 18.47 blev en 37-årig dansk statsborger pågrebet og anholdt, efter han var gået bersærk med en bue og pile i de smalle gader.

Fire kvinder og en mand mistede livet, mens to andre blev såret.

Espen Andersen Bråthen, der er pågrebet, har en dansk mor og er ifølge et nærtstående familiemedlem, som Ekstra Bladet talte med tidligere, psykisk ustabil.

