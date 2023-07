Landing endte helt galt: Fly røg i grøften

Torsdag tidlig aften gik det helt galt, da et mindre fly skulle lande i Roskilde Lufthavn.

Klokken 19.47 slog personalet fra Roskilde Lufthavn således alarm, fordi et sportsfly var landet uden for landingsbanen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Ramt af vinden

Ifølge politiet blev flyet under landingen pludselig ramt af et kraftigt vindstød, som slog det ud af kurs, hvilket førte til, at det altså endte i grøften frem for på landingsbanen.

I flyet befandt sig kun en person, nemlig piloten, som var en 64-årig mand fra København. Han slap uskadt fra uheldet, mens hans fly pådrog sig mindre skader.

Politiet testede piloten og kunne konstatere, at han ikke var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under flyvningen.

Havarikommissionen blev tilkaldt til at undersøge omstændigheder, og den foreløbige konklusion var, at der tilsyneladende ikke var foregået noget ulovligt i forbindelse med landingen. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere.