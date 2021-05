Landing gik galt for 82-årig pilot

Torsdag eftermiddag fik Midt- og Vestsjællands Politi en noget usædvanlig anmeldelse. Det viste sig, at en flyvemaskine havde haft en ualmindelig hård landing på flyvepladsen i Ringsted.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Landingen havde været så hård, at flyets forhjul var knækket af, og flyet derfor var landet på næsen og kuret hen ad landingsbanen.

Piloten, en 82-årig mand fra Sorø, var sluppet uskadt fra landingen og ringede selv efter hjælp. Han var alene i flyet, som var et mindre sportsfly med faste vinger og propel.

Politiets indsatsleder kørte derfor i al hast til landingsbanen, og luftrummet omkring flyvepladsen blev lukket. Ligeledes blev Havarikommissionen tilkaldt for at yderligere undersøge omstændighederne omkring styrtet.

Politiet kom frem til, at den 82-årige hverken var påvirket af alkohol eller narkotika, og at han havde et gyldigt pilotcertifikat.

Politiet optog rapport om ulykken og afventer nu rapporten fra Havarikommissionen for at få klarlagt årsagen til den hårde landing.