Landsdækkende politiaktion: Mere end 200 mistænkte

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har torsdag koordineret en stor landsdækkende politiaktion mod hvidvask.

Det oplyser politienheden på Twitter.

Her skriver de, at flere end 200 personer er mistænkt, og at flere personer er blevet anholdt.

Samarbejder med politiet

Den landsdækkende politiaktionen sker i samarbejde med landets politikredse.

NSK skriver på Twitter, at de ikke for nuværende har yderligere oplysninger i sagen, men at flere informationer følger.

NSK er en landsdækkende politienhed i dansk politi. Den blev etableret 1. januar 2022 med dét formål at styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet.

