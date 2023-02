Landsret åbner for mørklagt retssag mod tidligere PET-ansat

Østre Landsret mener ikke, at dørene skal være hermetisk lukkede i straffesagen mod en 62-årig tidligere PET-ansat, der skal for retten torsdag.

Det skriver DR, der har oplysningen fra Københavns Byret.

Byretten traf i januar ellers afgørelse om at lukke dørene i sagen. Byrettens afgørelse er ifølge DR derfor delvist omgjort.

Det er dog endnu uvist, hvad landsrettens afgørelse præcist indebærer.

DR kender endnu ikke det præcise indhold af kendelsen. Mediet har dog fået at vide, at to personer fra PET er på vej ud for at overlevere kendelsen fysisk.

Der kan stadig som i andre sager være dele af sagen, hvor dommeren kan afgøre, at dørene skal være lukkede.

Da byretten besluttede at lukke dørene, henviste dommeren til, at sagen handler om oplysninger om statens sikkerhed og samarbejdet med fremmede magter.

DR kærede kendelsen til landsretten.

Den 62-årige tidligere PET-ansatte er sigtet for brud på tavshedspligten. Han blev anholdt i december 2021 samme dag som blandt andre den hjemsendte FE-chef Lars Findsen.

Den tidligere PET-ansatte blev i første omgang sigtet for en paragraf i straffeloven, der kan give op til 12 års fængsel. Men i dag går sigtelsen efter en noget mildere paragraf, der kan straffes med op til to års fængsel.

Sigtelsen fremgår af en retsmødebegæring, som Ritzau har fået aktindsigt i. Her står også, at sagen drejer sig om, at den 62-årige skal have lækket fortrolige oplysninger til journalister.

Torsdag er der berammet et retsmøde i Københavns Byret, hvor den 62-årige muligvis vil tilstå. Sagen vil i hvert fald blive forsøgt fremmet som en tilståelsessag.

- Der er et retsmøde 9. februar, hvor man vil se, om sagen kan afgøres som en tilståelsessag. Men om betingelserne for at fremme sagen er til stede, er op til rettens afgørelse, har den 62-åriges advokat, Jakob Lund Poulsen, tidligere udtalt til Ritzau.