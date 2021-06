Landsret frifinder staten i sag om regler for telelogning

Østre Landsret har tirsdag frifundet staten i en sag, hvor en forening har påstået, at reglerne om teleudbyderes registrering af teledata - den såkaldte logningsbekendtgørelse - skulle være ugyldige.

Ifølge den omstridte bekendtgørelse, som blev indført i dansk lov i 2006, skal teleudbydere registrere og opbevare oplysninger om teletrafik, altså telefonopkald, sms'er, internetaktivitet og mobiltelefoners placering.

Disse oplysninger bruger politiet i forbindelse med opklaringen af kriminalitet. Politiet kan med en dommerkendelse i hånden få adgang til oplysningerne.

Det var i kølvandet på terrorangrebene i Madrid i 2004 og London i 2005, at reglerne blev indført. Men politiet anvender muligheden for at anvende teleoplysninger i efterforskningen i mange andre sager end terrorsager.

En privat forening mener imidlertid, at bekendtgørelsen strider mod EU-retten. Foreningen mod Ulovlig Logning anlagde derfor sag mod Justitsministeriet i 2018. Det er den sag, som nu efter tre år er blevet afgjort.

Sagen har afventet nogle afgørelser ved EU-Domstolen. Disse afgørelser har støttet foreningens opfattelse, da de har sået tvivl om, hvorvidt den danske logningsbekendtgørelse overhovedet var forenelig med EU-retten.

Foreningen har i sagen forlangt, at Justitsministeriet skulle anerkende, at bekendtgørelsen er ugyldig, og at følgerne af bekendtgørelsen burde have været bragt til ophør.

Men landsretten vil ikke gå så langt som at sige, at bekendtgørelsen er ugyldig.

For selv om EU-Domstolen rigtignok har rejst en vis tvivl, så angår denne kun dele af bekendtgørelsen - ikke bekendtgørelsen som helhed.

Landsretten mener derimod, at det i konkrete sager, hvor logningsbekendtgørelsens regler måtte være i strid med EU-retten, er op til de danske domstole at tilsidesætte logningsreglerne.

Afgørelsen i Østre Landsret er dog kun midlertidig. Foreningen oplyser tirsdag på sin hjemmeside, at dommen bliver anket til Højesteret.