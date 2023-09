Landsret idømmer familiefar 13 års fængsel for knivdrab i villahave

Den 57-årige familiefar Kamal Ahmad El-Ali er onsdag blevet idømt 13 års fængsel for drabet på en 55-årig mand i en villahave i Nivå i 2020.

Det har Østre Landsret afgjort.

Hans to sønner, 27-årige Rafic Kamal El-Ali og 22-årige Yusuf Kamal El-Ali, er idømt henholdsvis seks og seks et halvt års fængsel.

For omkring to år siden blev de alle ved byretten idømt 14 års fængsel for i forening og efter fælles forståelse at have dræbt en 55-årig mand og såret to andre.

Landsretten finder, at de alle tre var i besiddelse af knive og foretog et voldsomt angreb. Men det var alene faren, der tildelte offeret det dødelige knivstik, som havde en dybde på mindst 10 centimeter og var endt i leveren.

Annonce:

Af den grund er faren kendt skyldig i drab og grov vold, mens sønnerne er kendt skyldige i vold med døden til følge og grov vold mod to andre mænd, der blev ramt af knivstik og fik snitsår.

Forud for forbrydelsen, der skete 3. oktober 2020, sad mændene fra to familier i villaens stue og forsøgte at lægge låg på en konflikt - men så eskalerede situationen og endte i drab.

Konflikten var opstået mellem en kvinde, som var datter af faren og søster til de to andre dømte og en mand, hun var islamisk gift med. Det var mandens far, der blev stukket ihjel.

Retten finder familiemedlemmernes forklaringer i retten usammenhængende, hvorfor retten ikke er enig i, hvad der præcis er foregået, og hvorfor familiediskussionen opstod.

Fire nævninger og tre juridiske dommere stemte for, at det er alene er faren, der er skyldig i drab, mens fem nævninger stemte for at stadfæste byrettens dom.

Ifølge landsretten kan det ikke lægges til grund, at angrebet var planlagt på forhånd.

Samtidig afvises det, at drabet skete i nødværge, selv om faren hele tiden har fastholdt, at hans familie var under angreb.

Ifølge Rafic Kamal El-Alis forsvarer, Michael Juul Eriksen, erkendte den 27-årige i byretten at have slået den 55-årige mand ihjel.

Senere skiftede han forklaring i landsretten og nægtede drabet, lyder det.