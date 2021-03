Landsret løslader tre sigtede i Mette F.-dukkesag

Østre Landsret har mandag valgt at løslade tre mænd, der er sigtet for trusler i en sag om en mannequindukke forestillende statsministeren ved en demonstration.

Det oplyser Ulrik Sjølin, som er forsvarer for en af de sigtede, til Ritzau.

Mændene har siddet varetægtsfængslet siden 24. og 25. januar i år.

Bedsteforældre: - En fredelig ung mand

De er sigtet for at have hængt en dukke med statsministerens ansigt op med en strop i forbindelse med en corona-demonstration 23. januar i år.

Mændene på henholdsvis 30, 32 og 34 år har erkendt, at de har håndteret dukken, men de nægter, at det var dem, der stak ild til den. En dommer ved Retten på Frederiksberg besluttede allerede fredag i sidste uge, at mændene skulle løslades, men den kendelse kærede senioranklager Søren Harbo til landsretten.

Billeder som dette er faldet mange for brystet. De nu løsladte har erkendt, at de bragte Mette Frederiksen-dukken til Forum, hvor en af dem kravlede op og monterede den i en lygtepæl. Alle nægter at have antændt den. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dukke-sag: Det ved vi om fængslet trio

Anklageren argumenterede ved retsmødet i byretten for, at de tre sigtede skulle varetægtsfængsles i yderligere fire uger, hvorefter politiet håber at have færdigefterforsket sagen.

- Derefter skal vi gøre op med, hvad der skal rejses tiltale for, sagde han og gav udtryk for, at det ikke var noget, der kunne klares på hverken en halv eller en hel dag, sagde han.

Forsvarerne for de tre mente ikke, at der var grundlag for fortsat varetægtsfængling hverken i forhold til proportionalitet eller retshåndhævelsen.

De tre mænd er sigtet for trusler mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Sagen handler om en dukke med et foto af statsministeren. Dukken blev sat op i en lygtepæl under en demonstration mod coronarestriktionerne 23. januar.

Dukken var ledsaget af et skilt, hvorpå der stod 'hun må og skal aflives'. Dukken blev hængt op ved Julius Thomsens Plads på Frederiksberg.

Ordene på skiltet henviste til regeringens indgreb mod minkavlerne.