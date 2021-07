Landsret skal vurdere dans og musik på tidligere ålefarm

Der blev spillet musik, og der blev danset, da 44 mænd og kvinder fra Jylland og Fyn i december mødte frem til et selskabslokale på en nedlagt ålefarm i Mejrup ved Holstebro.

Det lyder fornøjeligt og uskyldigt, men det var ulovligt og strafbart, mente politi og anklagemyndighed.

Da dansen blev trådt, måtte man højst samles ti personer, fremgik det af den dagældende bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger.

Også Retten i Holstebro fandt i en dom i april, at de røde streger var overtrådt og idømte samtlige 44 tiltalte en skærpet bødestraf.

Nu får Vestre Landsret mulighed for at se nærmere på, hvad der foregik.

Det skyldes, at 19 festdeltagere og en arrangør har fået tilladelse til at anke dommen. Procesbevillingsnævnet har sagt god for, at sagen også endevendes i landsretten, fremgår det af nævnets hjemmeside.

I april blev samtlige 44 tiltalte af byretten dømt for at have overtrådt bekendtgørelsen. Arrangører fik bøder på 5000 kroner, mens deltagere blev straffet med bøder på 4000 kroner hver.

Netop fordi deltagerne kom fra forskellige egne, var der en forhøjet fare for smittespredning, som kunne være vanskelig for myndighederne at dæmme op for, mente byretten.

Også hensynet til alle de ikke-festende mennesker spillede en rolle. Den del af befolkningen, som fulgte restriktionerne til forebyggelse af spredning af smitte, fik deres retsfølelse krænket, lød det i afgørelsen.

Retten rykkede ud i en håndboldhal for at få sikre pladser til alle, da sagen skulle vurderes.

En af arrangørerne, der er musiker, sagde, at han forinden havde konsulteret politiet, og at han havde fået o.k..

- Det er på privat ejendom, sagde han også.

Men specialanklager Ulrik Panduro slog fast, at det ikke fritog arrangører og deltagere for ansvar.

Bødestraffen blev i øvrigt skærpet en del i forhold til udgangspunktet, som er 2500 kroner.

Men næsten halvdelen af de dømte får nu mulighed for endnu en vals i retsvæsenet.