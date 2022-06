Landsret stadfæster dom i ghetto-sag: Lejere må opsiges

En række opsagte lejere i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør er ikke blevet opsagt på ulovligt grundlag.

Østre Landsret har mandag stadfæstet byrettens dom. Dermed er der tale om endnu et nederlag til lejerne, der havde fremført, at de var blevet diskrimineret som følge af ghettoloven fra 2018.

Nøjsomhed kom i 2018 på regeringens liste over parallelsamfund, der da var kendt som ghettolisten.

Boliggården ville fjerne ghettostemplet, da boligselskabet i januar 2020 varslede lejerne i syv opgange om, at de skulle flytte.

Målet var at ændre sammensætningen af beboere i Nøjsomhed. De gik efter at få lejere ind, som er i job, og direktør i Boliggården Bent Frederiksen har afvist, at de bevidst har set på, om man har ikkevestlig baggrund.

Landsretten har afgjort syv sager om opsagte beboere, men oprindeligt fik knap 100 familier i Nøjsomhed-bebyggelsen besked på at flytte. Flere protesterede, og en række beboere valgte altså at gå rettens vej.

Nøjsomhed er i øvrigt kommet af regeringens liste over parallelsamfund. Det skete i december 2021, fordi der ikke længere bor mere end 1000 beboere, hvilket er minimumskriteriet for, at det kan komme på listen.

Hvis lejerne vil gå videre med sagen, kan de søge om tilladelse til at få sagen for Højesteret.