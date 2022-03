Østre Landsret stadfæster, at en 74-årig kvinde er skyldig i at have dræbt sin mand, der blev fundet død i en lejlighed på Amager, i 2017.

14 gange stak hun manden med en kanyle eller nål, så hans ene lunge kollapsede, og han døde.

Skyldkendelsen er afsagt i et retsmøde torsdag morgen, og senere på dagen fastsætter retten straffen.

Opdateres ...