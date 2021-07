Landsretten: Bandemedlemmer bag brutal likvidering

Det var en af de mest brutale likvideringer på dansk jord, da to medlemmer af den svenske bande Shottaz blev likvideret i Sennepshaven i Herlev i 2019.

Sidste år blev fem mænd fra den svenske bande Dödspatrullen idømt historisk hårde straffe for deres medvirken til likvideringen af de to medlemmer fra den rivaliserende bande. En dom som Østre Landsret de seneste par dage har skulle behandle.

At der var tale om nogle særdeles farlige unge mænd kunne tydeligt ses på sikkerheden ved Østre Landsret. Indgangen var bevogtet af fire betjente med automatvåben og skudsikker vest. Hvert af de fem bandemedlemmer var ligeledes flankeret af to kampklædte betjente.

Historisk dom i byretten

I Retten i Glostrup blev de fem mænd ifømt historisk høje straffe. Tre af mændene, Mansor Abdi Ismail, Mohammed Abdighani Ali og Benjamin Owusu Afriye blev idømt livstid.

Mohammad Oad, der på gerningstidspunktet var 17 år og Abraham Abdul-Kader, der dengang lige var fyldt 18, fik en mildere straf på 20 års fængsel. Det er den højeste straf udmålt til en person, der var under 18 på gerningstidspunktet.

Et enigt nævningeting stadfæstede skyldsspørgsmålet. I morgen tager landsretten stilling til om de hårde domme også skal stadfæstes.

De fem unge mænd modtog dommen med ophøjet ro. Da dommer, Annette Dam Ryt-Hansen, læste dommen op lyttede de fem unge mænd med ved hjælp af en tolk.

Flere gange forklarede dommeren, at deres forklaringer blev set som utroværdige. De tiltalte reagerede med små skæve smil og grin.

Svensk bandekrig på dansk jord

De to medlemmer af den rivaliserende bande, der gik under navnene "Gucci" og "Franky", blev skudt på klos hold tidligt på aftenen den 26.juni.

Flere vidner så til, da tre maskerede mænd nærmede sig bilen og skød flere gange imod den.

'Gucci' i midten og 'Franky' til højre var medlemmer af den rivaliserende bande Shottaz. Foto: Privatfoto.

"Gucci" blev ramt af hele 19 skud. "Franky" blev ramt af et enkelt skud i låret og forblødte.

En tredje mand sad i bilen under skyderiet, men han lykkedes at flygte fra bilen og gemme sig bag et buskads. De fem mænd blev derfor også dømt for drabsforsøg på den tredje mand.

Mændene stak af fra stedet i en Audi, der senere blev fundet delvist udbrændt i Nærum.

Her har politiet fundet DNA-spor fra samtlige af de tiltalte, og det havde en afgørende betydning for landsrettens beslutning, forklarede dommer

De to bander har igennem en årrække været i konflikt. En konflikt der hovedsagligt har udspillet sig i Rinkeby, der er en forstad til Stockholm.

Skyderiet var første og hidtil eneste gang, at konflikten har spredt sig til Danmark.