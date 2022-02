Landsretten dømmer teenagemorder

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): For godt et år siden blev Wilson Philip Rasmussen, idømt otte års fængsel for som kun 15-årig at have dræbt 18-årige Ali Reda Hadi Hassan.

Han har den seneste tid kæmpet for at få 12 nævninger og tre landsdommere til at omstøde den dom, men forgæves. Et enigt nævningeting har torsdag morgen fundet den i dag 17-årige teenager skyldig i manddrab.

Til stede i retssalen er den dømtes mor, far og lillebror, som var til stede den skæbnesvangre nat i april 2020, hvor hans storebror dræbte den tre år ældre mand. Ali Reda Hadi Hassans mor og søster er også til stede i landsretten.

Wilson Philip Rasmussen har siden de voldsomme begivenheder fastholdt, at han handlede i nødværge.

Hvis ikke han havde forsvaret sig, havde det efter Wilson Philip Rasmussens udsagn været ham, der var død - dræbt af den markant større Ali Reda Hadi Hassan, som ifølge ham kom stormende mod ham med en kniv i hånden.

Kræver otte års fængsel

Det har landsretten dog ikke vurderet, og anklager Peter Messerschmidt har nu indledt sin strafprocedure. Efter hans opfattelse bør landsretten stadfæste strafudmålingen på otte års fængsel, som byretten idømte Wilson Philip Rasmussen.

Hans forsvarsadvokat Mads Kramme har gjort gældende, at hans klient skulle frifindes for drab og subsidiært dømmes for vold med døden til følge, hvilket ville udløse en mildere straf.

Drabet fandt sted om natten 25. april, hvor to grupper tørnede sammen på parkeringspladsen ved Jägers Skatepark i Gentofte nord for København. Der var tale om et planlagt masseslagsmål udløst af et skænderi på den populære beskedtjeneste Snapchat mellem Wilson Philip Rasmussen og en to år ældre teenager.

Wilson Philip Rasmussen kaldte på et tidspunkt Youssef Al-Awads mor for luder og det blev startskuddet på katastrofen.

De to aftale at mødes for at ordne uoverensstemmelsen, men selvom der umiddelbart var lagt op til en en-mod-en-nævekamp, deltog adskillige i slåskampen.

Wilson Philip Rasmussen blev sidste år idømt otte års fængsel for drab. Privatfoto

Et dybt stik i hjertet kostede få sekunder inde i slagsmålet Ali Reda Hadi Hassan livet. Wilson Philip Rasmussen blev også hårdt såret og fik blandt andet kraniebrud.

Hans dengang 13-årige lillebror blev stukket i ryggen med kniv og stak selv Youssef Al-Awad med en kniv.

Udover Wilson Philip Rasmussen, der af et nævningeting i Retten i Lyngby blev fundet skyldig i manddrab, blev fire af Ali Reda Hadi Hassans venner dømt. Youssef Al-Awad for grov vold og tre andre for medvirken til grov vold. Youssef Al-Awad blev idømt to års fængsel, de tre andre et års fængsel.

To af dem blev også krævet udvist af Danmark, men slap i byretten for den sanktion.

Det var Statsadvokaten dog ikke tilfreds med, og det skal landsretten senere i år tage stilling til.

Ali Reda Hadi Hassans kæreste og ekskæreste mødte op ved Retten i Lyngby for at mindes den afdøde og følge retssagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, var det en broget skare, der var til stede den aprilnat, hvor Ali Reda Hadi Hassan mistede livet. Én er barn af en læge, en andens far er en fremtrædende rocker, ligesom et barns forælder er borgmester.

Ekstra Bladet har også tidligere har beskrevet, hvordan Wilson Philip Rasmussens mor allerede i sin søns yngre år forsøgte at råbe myndighederne op.

Ekstra Bladet følger sagen.