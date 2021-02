Landsretten stadfæster: 13 års fængsel for nøgenbilled-drab

Vestre Landsret har stadfæstet byrettens dom på 13 års fængsel til 34-årige Rasmus Stærk og 40-årige Jan Weng Jensen, der tæskede en 47-årige mand til døde ved Skjern Enge nær Tarm.

Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

De to mænd havde overfaldet den 47-årige, fordi de mente, at han lå inde med nøgenbilleder af en kvinde, som Jan Weng Jensen havde et seksuelt forhold til.

De to tildelte manden slag og spark i hovedet, hvilket førte til et kraniebrud, og den 47-årige døde senere af sine kvæstelser.

Ligesom i byretten i Herning var det i landsretten et enigt nævningeting, der fandt det bevist, at det var de to mænd, som i forening havde tilføjet den 47-årige slag i hovedet, der blev offerets endeligt.

Der var desuden fuld enighed om at stadfæste byrettens dom på 13 års fængsel til hver af de to dømte.

Straffen er skærpet i forhold til udgangspunktet på 12 år på drab.

Det skyldes ifølge Dagbladet Ringkøbing Skjern, at retten lagde vægt på, at volden var meget voldsom, at den var begået i forening, at den 47-årige ikke kunne værge for sig, og at det krævede en grad af planlægning at få ham med ud til gerningsstedet.

Den ene af mændene forklarede ifølge mediet i byretten, at de med knyttede næver flere gange havde slået den 47-årige, fordi han havde nogle nøgenbilleder af en fælles kvindelig bekendt.

Den dengang 39-årige Jan Weng Jensen har forklaret, at han havde et seksuelt forhold til den pågældende kvinde. Han skulle derfor have gjort det klart over for den 47-årige, at de billeder ikke skulle vises til nogen.

Under en senere druktur afviste den nu afdøde mand dog, at han havde haft sådanne fotos.

Det var for meget for Jan Weng Jensen, som forklarede i retten, at han slog offeret to-tre gange i ansigtet med knyttet næve. Rasmus Stærk slog bagefter manden 'et par gange', beretter TV Midtvest.

Efter tæskene forlod mændene den 47-årige i engområdet. Han kunne selv gå hjem som lærestreg, mente de. Den ældste har forklaret, at manden stadig kunne stå, da de efterlod ham.