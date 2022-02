Landsretten stadfæster: 36-årig løsladt i sag om Mia-drab

Vestre Landsret stadfæster beslutningen om at løslade den ene af de 36-årige mænd, der er sigtet for drab i sagen om den savnede Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser forsvarer Jakob Dalsgaard-Hansen til Ekstra Bladet.

- Sagen er tragisk og trist, men isoleret set for min klient er det jo rart, at også landsretten kan se at der ikke er begrundet mistanke

Han er dog fortsat sigtet i sagen, oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

I første omgang blev den 36-årige løsladt af byretten i Aalborg. Det skete ved et grundlovsforhør, hvor både han og hans ligeledes 36-årige kammerat blev fremstillet i forbindelse med, at de er sigtet for drabet på den 22-årige Mia.

Nordjyllands Politi hører fortsat gerne fra folk, der måtte kende til sagen eller har set noget.

Mia Skadhauge Stevn blev set sætte sig ind i en mørk personbil søndag morgen klokken 6.09, efter hun havde forladt festgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Torsdag aften meddelte efterforskningsleder Frank Olsen ved en pressebriefing, at politiet har fundet menneskedele i Dronninglund Storskov, som man mener tilhører den unge kvinde.

Her bad de også om informationer om den sorte Golf, og nu kommer efterforskningslederen med endnu en opfordring til eventuelle vidner om at bidrage med meget præcise oplysninger om den sorte Golfs færden.

- Vi søger efter vidner, der har set denne Golf i Hammer Bakker i tidsrummet fra cirka klokken 6.30-7.30 søndag 6. februar, siger Frank Olsen og fortsætter:

- Man skal hæfte sig ved, hvordan nummerpladen ser ud, mærket og formen på bilen. Ring til os på 114, hvis du har set den i Hammer Bakker i det tidsrum, lyder efterforskningslederens opfordring.