Landsretten stadfæster dom til iraner i sag om attentatplan

Den 40-årige norsk-iraner Mohammed Davoudzadeh Loleis dom på syv års fængsel er torsdag blevet stadfæstet i Østre Landsret.

Han er fundet skyldig i ulovlig efterretningsvirksomhed og medvirken til drabsforsøg på en 50-årig eksiliraner i Ringsted i 2018.

Rettens medlemmer - tre dommere og seks nævninger - var enige om dommen fra byretten på syv års fængsel. De har således lagt vægt på de helt samme forhold som byretten. Han udvises også af Danmark.

- Der er lagt til grund, at den iranske efterretningstjeneste ville dræbe manden. Den anmodede skyldige om at tage til Ringsted og blandt andet tage fotos, og han videresendte og udleverede billederne, sagde retsformanden, da landsretten torsdag formiddag tog stilling til skyldspørgsmålet.

- Det planlagte drab var nært forestående, og tiltalte var klar over det, lød det.

Den 40-årige blev i juni sidste år idømt syv års fængsel ved byretten, hvilket han altså ankede.

Han er fundet skyldig i at have hjulpet den iranske efterretningstjeneste med at indsamle oplysninger. Det var oplysninger, som skulle bruges til at begå et attentat på den 50-årige iranske flygtning, der i iranske øjne har status af en terrorist.

Anklager Mads Kruse argumenterede inden strafudmålingen for, at manden burde straffes med otte års fængsel. Drabsforsøg straffes sædvanligvis med seks års fængsel, men denne sag er endnu mere alvorlig, sagde han. Den skulle også sætte et eksempel.

- Straffen til gerningsmanden skal være hård – hold jer væk, løs jeres konflikter andre steder, sagde han.

Det var en bopæl i Ringsted, hvor den iranske flygtning blandt andet opholdt sig, der dannede ramme for flere episoder i sagen.

Blandt andet tog norsk-iraneren billeder, som illustrerede adgangsforholdene på stedet. Han optog også video af den 50-åriges kone. De oplysninger blev videregivet til en person - via internettet - som efter alt at dømme var officer i en iransk efterretningstjeneste, har retten vurderet.

Den iranske mand, der var målet for attentatplanen, sidder selv fængslet i en anden sag omhandlende spionage og terrorstøtte, der på sin vis har forbindelse til denne.

Her er han sammen med to andre mænd tiltalt for at have bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med at virke på dansk grund med henblik på at indsamle oplysninger om iranske militærforhold.

På adressen i Ringsted var de tre, som er medlemmer af foreningen Ahwazna Fonden, i gang med at drive en tv-station. Den blev i 2020 lukket af Radio- og tv-nævnet, fordi den propaganderede for terror.

Ahwazna Fonden knytter sig til ASMLA, som kæmper for løsrivelse af et område omkring byen Ahvaz i Iran. ASMLA anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.

Sagen begyndte i sidste uge.