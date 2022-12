Landsretten stadfæster: Får 14 års fængsel for drab på hustru

Peter Møller Just skal 14 år i fængsel for drabet på sin hustru Elin Frank Just, som han skød med et oversavet jagtgevær under en bodeling. Drabet skete foran parrets to sønner.

Det har Vestre Landsret tirsdag stadfæstet, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Manden blev ligeledes dømt for trusler ved at have rettet våbnet mod de andre tilstedeværende samt besiddelse af det oversavede jagtgevær.

Dømt i april

Det var tilbage i april i år, at Retten i Horsens idømte Peter Møller Just 14 års fængsel for drab, trusler og våbenbessidelse.

Manden ankende dommen på stedet, som Vestre Landsret nu har stadfæstet.

- Der er tale om en særdeles alvorlig sag, og jeg er derfor tilfreds med, at landsretten er enig med anklagemyndigheden i, at straffen skal udmåles i dette niveau, siger senioranklager Johnnie Nymann Jensen, Statsadvokaten i Viborg.

Forud for dommen blev den 62-årige mand vurderet egnet til straf efter en mentalundersøgelse.

Efter dommen i byretten satte Elin Frank Justs ældste søn over for Ekstra Bladet ord på, hvor ødelæggende sagen havde været for familien. Drabsmanden er hans egen far.