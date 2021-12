Landsretten vil løslade taxamorder efter 36 år

Østre Landsret har bestemt, at Kriminalforsorgen skal sætte vilkår for en prøveløsladelse af taxamorderen Seth Sethsen, der har siddet bag tremmer i 36 år

Den livstidsdømte taxamorder Seth Seth, 68, der har siddet bag tremmer i 36 år, kan nu blive prøveløsladt.

Det har Østre Landsret netop besluttet i en kendelse.

Landsrettens 4. afdeling har bestemt, at sagen om prøveløsladelse af Seth Sethsen nu skal 'hjemvises' til Kriminalforsorgen, der skal fastsætte vilkår for en prøveløsladelse af Seth Sethsen.

Det betyder, at når Kriminalforsorgen har udarbejdet vilkår og rammer, som Seth Sethsen skal overholde i forbindelse med en prøveløsladelse, så kan han sættes på fri fod.

Hvis han ikke overholder de vilkår, som Kriminalforsorgen fastsætter - det kan for eksempel være, at han skal holde sig fri af alkohol og stoffer - så risikerer han at blive genindsat på livstidsdommen.

Det er endnu uvist, hvornår Kriminalforsorgen er klar med vilkårene, så han kan løslades.

Kritik af Kriminalforsorgen

Seth Sethsens forsvarer, advokat Henrik Stageton, siger til Ekstra Bladet, at det er glædeligt, at Seth Sethsen nu kan blive prøveløsladt.

- Det er ikke sådan, at han sættes på fri fod i eftermiddag, men Kriminalforsorgen skal nu i gang med at sætte vilkår for en prøveløsladelse. Landsretten har givet Kriminalforsorgen et vink med en vognstang og udtrykker kritik af Kriminalforsorgens sagsbehandling, siger Henrik Stagetorn.

Østre Landsret har samtidig bestemt, at omkostningerne ved sagens behandling i landsretten skal betales af statskassen.

I maj afslog Retten i Glostrup at løslade Seth Sethsen. Men samtidig gav retten Kriminalforsorgen et vink med en vognstang om, at sætte Seth Sethsen i gang med et forløb med udslusning, så man bedre kunne vurdere, om han eventuelt stadig er farlig.

Kendelsen blev kæret til Østre Landsret af Seth Sethsen med påstand om prøveløsladelse fra livstidsdommen, men i Østre Landsret strittede Kriminalforsorgen imod:

- Jeg mener ikke, det er tilrådeligt at prøveløslade Seth Nielsen. I mange år har han nægtet at samarbejde med Kriminalforsorgen og mange andre. Det betyder også, at man ikke løbende har kunne give ham flere frihedsmuligheder, sagde advokat Camilla Skadborg, der repræsenterede Kriminalforsorgen.

Har siddet næst-længst

Seth Sethsen har med 36 år bag tremmer siddet længere i fængsel end den firedobbelte politimorder Palle Sørensen, der blev løsladt efter knapt 33 års fængsel. Han blev benådet i 1998.

Og kun én anden livstidsdømt, dobbeltmorderen fra Femøren, 72-årige Naum Conevski, har siddet længere end Seth Sethsen, nemlig i 37 år. De seneste mange år har Naum Conevski dog tilbragt på en lukket retspsykiatrisk afdeling og ikke i et almindeligt fængsel.

Seth Sethsens advokat, Henrik Stagetorn mente i landsretten ikke, at Kriminalforsorgen havde gjort nok for, at Seth Sethsen kunne blive prøveløsladt. Han mente, der snart måtte ske noget:

- Det er ikke noget, der tyder på, at han er sindssyg. Nu må der altså ske en prøveløsladelse, og det forekommer mig helt uforståeligt, hvorfor det skal trække ud i sådan et omfang, sagde Henrik Stagetorn ifølge Ritzau.

